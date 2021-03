Juventus : Ronaldo, le chant du cygne ?

Les jours qui viennent de s'écouler à la Juventus ont peut-être été déterminants. D'abord Andrea Pirlo qui laisse Cristiano Ronaldo sur le banc en Serie A, pour le choc contre la Lazio (remporté 3-1), provoquant la colère du Portugais. Et puis, bien sûr, la titularisation de "CR7" pour qualifier la Juve contre Porto en Ligue des Champions, trois jours plus tard... Patatras, le quintuple Ballon d'Or a été invisible, l'impitoyable planète football ne retenant que son attitude étrange dans le mur sur le coup franc du deuxième but de son compatriote Sergio Oliveira (victoire 3-2 en prolongation, insuffisante après la défaite 2-1 de l'aller au Portugal). A commencer par Fabio Capello, qui juge carrément l'action "impardonnable, aucune excuse".

Ni une, ni deux, on renvoie illico Cristiano Ronaldo vers le Paris Saint-Germain. Ou n'importe où ailleurs, peu importe, tant que c'est loin de Turin... Avant même ce fâcheux épisode, deux thèses se mêlaient déjà régulièrement du côté de la Vieille Dame : d'un côté, l'ancien Madrilène qui était prêt à prolonger moyennant de gros sacrifices financiers ; de l'autre, la Juventus qui ne s'enlevait pas de la tête l'idée d'une séparation au vu du bénéfice - financier, là aussi - que ça engendrerait. Et au niveau sportif, alors ?



Incapable de marquer sur une double confrontation en Ligue des Champions pour la première fois depuis seize ans, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de Serie A et laisse fatalement la Juve dépendante de lui. "En général, avec lui, on part avec un but en plus, rappelait Pirlo après le match. Mais ça peut aussi arriver aux plus grands de ne pas marquer..." Impossible que l'homme aux 767 buts ne prenne pas cette pique comme une provocation insupportable. Ne prend-il pas trop de lumière pour que les autres puissent s'épanouir ? La fin de saison lui donnera l'occasion de faire douter ses dirigeants, peut-être, une énième fois... "A la fin de la rencontre, mon président Andrea Agnelli m'a confirmé que le projet ne faisait que débuter." Comme si, entre Cristiano Ronaldo et Pirlo, le choix était bel et bien fait.