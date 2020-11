Juventus : Ronaldo laissé au repos contre Benevento

Ronaldo a manqué cinq matchs depuis le début de la saison

Victorieuse en Ligue des Champions mardi soir face à Ferencvaros (2-1) grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata, la Vieille Dame a consolidé sa deuxième place du groupe G à 3 points du FC Barcelone, leader avec 12 unités, à deux journées de la fin de la phase de poules de la compétition.Demain, samedi, la Juventus Turin d'Andrea Pirlo se déplacera sur la pelouse de Benevento dans l'optique de la neuvième journée de Serie A (18 heures). Quatrième à quatre unités du leader, l'AC Milan, la Vieille Dame se passera de Cristiano Ronaldo pour cette rencontre. En effet, le buteur lusitanien, âgé de 35 ans, n'a pas été retenu dans le groupe.D'après des informations de Sky Sport Italie, le choix est surtout fait pour donner un peu de repos à Ronaldo, très sollicité par l'enchaînement des rencontres, avec la Juve mais aussi la sélection du Portugal, qui a dû disputer la Ligue des Nations dans le groupe de la France. L'attaquant a manqué cinq rencontres depuis l'entame de cet exercice 2020-2021 : quatre en raison de son infection passée au Covid-19 et une après son retour en sélection. Toutefois, il demeure le deuxième buteur le plus efficient en Italie, avec 8 buts en 5 matchs, devancé par Zlatan Ibrahimovic, 10 réalisations en 6 rencontres de Serie A.Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et Merih Demiral sont également absents du groupe convoqué par Andrea Pirlo pour la rencontre face à Benevento.