Juventus : Ronaldo estime que le Scudetto est "toujours possible"

Ronaldo espère que la Juve va gagner de la confiance

Cristiano Ronaldo espère que la Juventus, avec ce titre en poche, gagnera de la confiance à l'avenir, alors que la Vieille Dame est à la lutte pour le titre en Serie A. " Nous sommes très heureux de la victoire, c'était difficile, d'autant plus que le terrain était terrible, mais nous l'avons fait", a-t-il indiqué au micro de RAI Sport. " Nous avons montré une attitude différente après la mauvaise performance contre l'Inter. C'est du passé, c'est un trophée très important et nous espérons que cela pourra donner plus de confiance à l'équipe pour l'avenir."

Nonuple championne d'Italie en titre, la Juve cherchera à valider un 10ème titre de façon consécutive cette saison, même si actuellement, la Vieille Dame se situe à la cinquième place, à dix points de l'AC Milan, le leader. " Milan et l'Inter sont très forts, mais je pense que nous avons ce qu'il faut pour gagner. Ça va être très difficile, mais je pense que le Scudetto est toujours possible", a jugé Cristiano Ronaldo. La Juventus compte un match en moins, qu'elle devra disputer face à Naples.



Mercredi soir, la Juventus Turin s'est octroyée une nouvelle Supercoupe d'Italie, en s'imposant face à Naples (2-0) grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata. C'est aussi le premier titre pour Andrea Pirlo en tant qu'entraîneur, lui qui débute dans cette fonction, cette saison.