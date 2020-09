Juventus : Ronaldo confiant pour la suite de la saison

La Juventus a laissé filer ses deux premiers points de la saison, dimanche lors de sa visite chez la Roma (2-2). Face aux Giallorossi, les Piémontais ont dû courir à deux reprises derrière le score. Et sans les réalisations de la star portugaise, Cristiano Ronaldo, ils se seraient certainement inclinés. Le pire a donc été incliné et les joueurs ont préféré positiver au coup de sifflet final. C’est le cas notamment du héros de la rencontre.

