Juventus : Rabiot sur le départ ?

Revenu en Italie mercredi, Adrien Rabiot ne jouit pas d'une grande cote auprès des dirigeants de la Vieille Dame qui cherchent à se servir de lui en tant que monnaie d'échange sur le marché des transferts selon des informations de L'Equipe. Arrivé l'été dernier à Turin, l'ancien élément du PSG a un bilan de 0 but et 0 passe décisive sous le maillot de la Juve cette saison en 24 matches toutes compétitions confondues.

Proposé dans des échanges à Chelsea, au Barça et Manchester United



Le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Lyon (défaite 1-0), assez terne de la part d'Adrien Rabiot comme de la Juve, a été le match qui a convaincu les dirigeants de la Vieille Dame de le vendre selon le média. Chelsea, le Barça et Manchester United se sont vus proposer le joueur dans des deals possibles avec Jorginho et Arthur. L'idée forte de Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, est d'intégrer Rabiot dans un deal aux Red Devils afin de faire revenir Paul Pogba, dont la valeur est estimée à 80 millions d'euros. Rabiot, lui, voudrait prendre le chemin de la Premier League, afin de retrouver Carlo Ancelotti, celui avec qui il a eu le meilleur feeling, alors que l'Italien l'a eu sous ses ordres quand il dirigeait le PSG, entre 2011 et 2013.