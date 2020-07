Juventus : Rabiot, qu’est-ce qui a changé ?

Est-on en train de retrouver le vrai Adrien Rabiot ? Après des mois de galère, le milieu de terrain a petit à petit retrouvé un bien meilleur niveau à Turin. En effet, après refusé d’être réserviste en équipe de France pour la Coupe du monde 2018 et ensuite de prolonger avec le Paris Saint-Germain, le natif de Saint-Maurice a connu une période très compliquée. Arrivé gratuitement à la Juventus l’été dernier après six mois sans jouer, le Français a logiquement eu du mal durant les premiers mois.



Pour autant, conscients de la situation du joueur, Maurizio Sarri, l’entraîneur des Bianconeri, et Pavel Nedved, le vice-président de la Vieille Dame, ne l’ont pas lâché malgré des performances très moyennes de Rabiot pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Si le milieu de terrain a enchaîné les matchs de décembre 2019 jusqu’à la pause liée au coronavirus, ses prestations étaient très insuffisantes pour un joueur payé environ sept millions d’euros par an, soit l’un des plus gros salaires du club.

> Le bijou de Rabiot <

Rabiot, seulement à 70 % ?

Son match lors du 8eme de finale aller de la Ligue des Champions contre Lyon a notamment été très critiqué de l’autre côté des Alpes. Mais, pour le retour de la Serie A fin juin, c’est un Rabiot requinqué par son confinement sur la Côte d’Azur qui a fait son retour sur les terrains. Mieux intégré au groupe, plus en forme physiquement et psychologiquement, il est même devenu un des joueurs indispensables pour Sarri, qui l’a titularisé neuf fois sur dix depuis la reprise.

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹

😍 Mais quel buuuuut d'Adrien Rabiot !

🔥 L'ancien Parisien fait un raid de 70 mètres tout seul avec slalom + petit pont !

🚀 Le milieu de la Juve conclut sur une lourde frappe en pleine lucarne !https://t.co/VnIcapxToO

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2020