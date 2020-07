Juventus : Rabiot progresse selon Sarri

Une forte attente autour de Rabiot

La performance de Rabiot a été positive, il progresse. Tout le monde attend beaucoup de lui et ce n'est pas facile. Il n'a pas joué pendant sept mois au PSG, il a déménagé dans un autre pays et il a changé de style de jeu. Puis il a eu un problème physique et l'interruption (en raison de la pandémie de coronavirus) . Mais il se développe", a indiqué Sarri.

La Juventus Turin a continué sa marche en avant en tête de la Serie A, mardi soir, s'imposant face au Genoa (3-1) grâce à des réalisations de Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa. Au classement, l'équipe dirigée par Maurizio Sarri garde une avance louable sur son premier poursuivant, la Lazio Rome (4 points séparent les deux clubs).Au micro de Sky Sport Italia, l'ancien entraîneur de Naples a jugé les progrès de l'ancien joueur du PSG. Et visiblement, il a été convaincu par la prestation de l'élément âgé de 25 ans, surtout vu le contexte de son évolution à la Juventus Turin. "