Adrien Rabiot n'est plus en odeur de sainteté au sein de la Juventus de Turin et pourrait bien être poussé vers la sortie au cours du prochain mercato estival. Et pour cause, le milieu de terrain tricolore ne serait plus qu'à un an de sa fin de contrat avec la Vieille Dame, ce qui inciterait la direction turinoise à tenter de le vendre dès la prochaine fenêtre de transfert. Et ce, afin de récupérer un peu de liquidités, mais également pour diminuer sa masse salariale, les revenus annuels de l'ancien parisien étant estimés à sept millions d'euros.

20 millions d'euros pour Rabiot

À en croire Tuttosport, Chelsea n'écarterait pas la possibilité de recruter Adrien Rabiot, afin de renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Cependant, l'écurie londonienne devrait tout de même devoir patienter jusqu'à la fin du rachat du club par Wyss-Boehly, avant de pouvoir entamer de quelconques négociations. Par ailleurs, toujours selon les informations du média transalpin, le club britannique pourrait faire une offre située entre 15 et 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien toulousain.