Juventus : Rabiot a lâché les chevaux

Les déclarations de Maurizio Sarri vont de pair avec la réalité du terrain, nettement plus affriolante depuis un mois pour Adrien Rabiot, qui restait sur cinq titularisations d'affilée avant de débuter sur le banc dimanche à Naples (et d'entrer en tout début de seconde période). En septembre, le coach de la Juve ne pouvait que mettre le frein à main et constater la situation : « Il n'a jamais joué en 2019, il a très bien travaillé pendant quinze jours et puis il a eu un problème physique, parce qu'il n'a pas joué pendant longtemps. »



Sarri, toutefois, avait déjà jaugé l'ancien Parisien comme « très sensible » : « J'ai eu l'impression qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans une forme parfaite, et il a perdu confiance en lui. Il a de grandes qualités techniques et physiques, il a vraiment un bon rythme et une bonne qualité d'accélération. »

Et maintenant l'Euro ?

Pas aidé par sa blessure à l'aine qui l'a écarté des pelouses durant un mois, à cheval sur novembre et décembre, Adrien Rabiot n'a fait la bascule qu'à son retour, profitant à plein des circonstances : suspension pour trois matchs de Bentancur, blessure au genou de Khedira. Il a joué autant de matchs en décembre et janvier que lors des quatre premiers mois, tout en étant titularisé deux fois plus (huit fois aligné d'entrée en neuf matchs).

Sarri est désormais conquis. Régulièrement questionné sur son milieu de terrain, il l'annonçait déjà avant Noël comme la possible « surprise de la deuxième partie de saison » : « Sa phase d'adaptation était normale, désormais il a plus de constance. Sa forme est bonne, il a confiance en lui et ses performances s'améliorent. Il a changé, il est plus présent sur le plan défensif et au niveau tactique, où c'est différent de la France.

S'il continue comme ça, je ne serais pas surpris de le voir rappelé en sélection. Ce serait une conséquence logique de sa progression. » L'entraîneur turinois n'a pas l'air de suivre de près les affaires des Bleus, mais sa candeur sur le sujet parle d'elle-même.