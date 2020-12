Juventus : Quel avenir pour Dybala ? 

Entré en toute fin de match mercredi lors du match entre la Juventus et l’ Atalanta (1-1), Paulo Dybala n’effectuera pas le déplacement à Parme samedi soir (20h45). Touché musculairement à l’entraînement vendredi, il n’a pas été inclus dans le groupe d’Andrea Pirlo pour cette rencontre face à l’actuel 14 e de Serie A. Et s’il a marqué son premier but de la saison en championnat dimanche dernier sur la pelouse du Genoa, l’Argentin a surtout fait parler de lui en dehors du terrain ces derniers jours.



Après avoir ouvert son compteur en Serie A, il a tenu sur Sky Italia des propos qui ont beaucoup fait réagir. "Tant de choses qui ne sont pas vraies ont été dites à propos de mon contrat. Mon agent était à Turin depuis longtemps et n'a jamais été appelé par le club. Cela me déçoit d'entendre parler de chiffres financiers investis. Ce serait mieux si la vérité pouvait être dite, car parler de ces aspects (économiques) dans cette période braque les fans contre moi, avec tout l'amour que j'ai pour la Juventus ", avait-il tonné.

Agnelli met la pression

Une prolongation de l’ancien Palermitain, sous contrat jusqu’en 2022, serait toujours bien à l’ordre du jour à en croire ses dirigeants. Président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli a d’ailleurs évoqué le sujet lors de la soirée du Golden Boy 2020. "Nous voyons Dybala comme capitaine hier, aujourd'hui et demain, a-t-il ainsi déclaré, rapporte Tuttosport. Il a reçu une offre qui ferait de lui l'un des 20 footballeurs les mieux payés d'Europe, et c'est une excellente base. Il a une offre et nous attendons sa réponse. Mais nous voulons aussi voir sa proposition sur le terrain. Il veut devenir l'un des cinq meilleurs joueurs du monde, et nous le soutiendrons, mais il n'est pas à ce niveau aujourd'hui et il le sait."



Un rappel à l’ordre pour un joueur qui manque de constance et qui réclamerait un salaire annuel de 15 millions d’euros. Et si Mar ca affirmait que ces déclarations d’Agnelli avaient agacé celui que l’on surnomme "La Joya ", il n’en a rien montré et même réaffirmé son attach ement au club piémontais... sur son site officiel. "Ce que je veux pour mon avenir ? Gagner la Ligue des Champions, avec la Juventus évidemment, a-t-il affirmé. Quand la Juve m’a proposé de porter le numéro 10, j’ai été heureux et très fier. J’espère pouvoir rendre honneur à ce numéro et encore plus à l’emblème que je porte sur la poitrine, qui est le plus important." Plus important qu'un nouveau contrat ?