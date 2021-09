Avant son match de ce mercredi contre La Spezia, la Juventus présente son pire bilan après quatre journées depuis l’exercice 1961-1962. Une statistique qui n’honore pas ce grand club italien. De l’autre côté des Alpes, les observateurs débattent depuis plusieurs jours sur les raisons de ce recul. Et certains pointent du doigt le recrutement de Cristiano Ronaldo, lequel selon eux a été plus préjudiciable que bénéfique à cette formation. Une analyse que ne partage pas du tout un certain Claudio Marchisio.

« Il n’y avait pas de bonne équipe autour de Ronaldo »

Cet ex-capitaine de la Vieille Dame, et qui a joué plus de 300 matchs en Serie A, se dit même choqué par ceux qui désignent CR7 comme les responsables de tous les maux de la Juve. « Il est parti et il marque avec son nouveau club, alors non ce n’était pas un problème. Je pense qu'il n'y a pas eu la bonne équipe autour de lui ». En effet, le Portugais empile les buts avec MU. Il en compte 4 en seulement 3 matchs disputés. S’ils manquent de l’emporter contre La Spezia, les Piémontais égaleront leur pire bilan de l’histoire en début de championnat, avec celui de 1955-1956. Le club sera alors bien obligé de regarder la réalité en face et reconnaitre que la raison principale de sa débandade n’est pas le transfert d'un joueur, mais tout un ensemble de dysfonctionnement et de mauvaise gestion.