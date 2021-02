Juventus : Pirlo veut gagner à Naples

Andrea Pirlo a affirmé ce vendredi que la Juventus Turin - troisième de Serie A - ne regardait pas la situation de Naples, mais visait à se rapprocher des deux clubs de Milan, l'AC Milan et l'Inter Milan situés à 7 et 5 unités. Les Bianconeri affronteront Naples demain au Stadio Maradona, moins de deux semaines après avoir battu les Azzurri en finale de la Supercoupe d'Italie . "Nous les avons déjà affrontés en Supercoupe et le match de demain est plus important que le match en retard qui n'a pas été joué, ces situations peuvent être ennuyeuses et nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes", a déclaré Pirlo en conférence de presse.