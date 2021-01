Juventus : Pirlo note un manque de concentration

Pirlo veut améliorer la gestion des rencontres

Mercredi soir, la Juventus Turin a dû patienter jusqu'aux prolongations afin de se défaire du Genoa et valider son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie . Andrea Pirlo avait effectué une large rotation dans son effectif, laissant notamment Cristiano Ronaldo sur le banc jusqu'à la 88ème minute de jeu. Au micro de Rai Sport, le technicien italien a analysé la prestation de son équipe, composée de quelques jeunes joueurs. "Nous nous sommes compliqués la vie tout seuls. Nous avons bien commencé en première période, c'est dommage car nous aurions pu mieux gérer nos forces. La Coupe d'Italie est un objectif, il était important de gagner pour passer le tour ce soir", a-t-il déclaré, avant de continuer : "Tous les matches ont été en prolongations, nous savons que ces matchs secs sont difficiles. Ces jours-ci, nous aurons le temps de récupérer et réfléchir au match contre l'Inter (dimanche en Serie A, ndlr)."Conscient de la présence des éléments moins expérimentés sur la pelouse, il n'a pas nié qu'il avait observé des carences au moment de la gestion des temps forts et des temps faibles, alors que la Juve menait 2-0 avant de se faire rejoindre à 2-2 lors de la 74ème minute et un tir splendide de Filippo Melegoni. "Nous avons manqué un peu de concentration pendant les matchs, notamment dans la gestion de certains moments qui nous ont amenés à faire des faux pas. Nous travaillons là-dessus pour nous améliorer", a expliqué Pirlo. Il peut donc désormais se tourner vers la Serie A et un choc contre l'Inter Milan, dimanche (20h45). Quatrième du classement, la Vieille Dame - avec un match en moins - se situe à 7 points du leader, l'AC Milan.