Juventus : Pirlo continue à y croire malgré tout

Les joueurs de la Juventus croient toujours pouvoir remporter un 10e titre consécutif en Serie A cette saison, selon leur entraîneur Andrea Pirlo. Les Bianconeri ont 10 points de retard sur les leaders de l'Inter et affrontent le promu Spezia mardi soir. La Juve tentera d'en profiter pour se remettre sur les bons rails après n'avoir remporté qu'un seul succès au cours des cinq derniers matchs dans toutes les compétitions. Malgré l'écart conséquent avec l'Inter, Pirlo insiste sur le fait que son équipe n'a pas abandonné l'espoir de sceller un autre Scudetto.

Pirlo ne lâche rien

"Je ne dirais pas que nous pouvons décrocher le Scudetto si je ne savais pas que l'équipe le pense aussi", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, ce lundi. «Je sais que les gars y croient, ils s'entraînent bien et veulent revenir pour remporter le titre et cela me satisfait. Nous ne regardons pas qui est au-dessus ou derrière nous, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Le but doit rester le même. Il y a beaucoup de matchs et tant qu'il y aura de la place pour revenir, nous serons là", a estimé l'ancien international italien. "Le but initial était de tout gagner, nous savons que nous avons perdu quelques points, mais c'est du passé. Nous devons regarder vers l'avenir et l'avenir, c'est Spezia." Reste à savoir si ce discours va passer auprès de ses joueurs. Réponse mardi soir...