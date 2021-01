Juventus - Pirlo : "Ce match était capital pour nous"

ischios jambiers), mais également d'Ante Rebic et Rade Krunic (positifs au coronavirus). Le succès (1-3) de l'équipe d'Andrea Pirlo a également engendré la fin d'une série pour Milan, qui était jusqu'alors le dernier club encore invaincu dans les cinq grands Championnats européens (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A).

"Rabiot ne mesure pas encore ce qu'il peut faire", observe Pirlo

C'était important pour nous, ce match était capital, nous n'étions pas intéressés par les résultats des équipes au-dessus de nous, car nous étions concentrés sur nos propres progrès. Nous verrons dans quelques mois où nous en sommes. L'important était cet esprit d'une équipe qui veut garder le contrôle, en particulier contre les leaders de la Serie A sur leur propre terrain ", a-t-il valorisé, au micro de Sky Sport Italia.

Au coup d'envoi de la rencontre entre l'AC Milan et la Juventus Turin, mercredi soir, la Vieille Dame faisait son âge et accusait un retard de 10 points sur le leader de Serie A. Alors que la Juve compte un match en moins, à disputer face à Naples, elle a su revenir avec les trois points de son affrontement important contre l'équipe de Stefano Pioli , qui était privée de Zlatan Ibrahimovic (blessure au mollet droit), Ismaël Bennacer (Alors forcément, Pirlo a affiché une satisfaction importante, après la performance de ses joueurs. "En outre, il a eu des mots à l'adresse d'Adrien Rabiot, qui avait été suspendu contre la Fiorentina et l'Udinese. "Adrien Rabiot ? Il revenait de deux matchs de suspension, il était donc frais, il avait envie de jouer., a estimé Pirlo. Désormais situé à 7 point de l'AC Milan, la Juve - quatrième - peut se prendre à rêver d'une remontée vers un possible dixième titre de championne d'Italie de suite. Dimanche, elle affrontera Sassuolo.