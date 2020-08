Juventus : Pirlo bien placé pour remplacer Sarri ?

Le mandat d’Andrea Pirlo à la tête de la réserve de la Juventus va-t-il déjà prendre fin ? En effet, le nom de l’ancien milieu de terrain est un de ceux qui reviennent le plus autour du club turinois quelques heures après l’officialisation du départ de Maurizio Sarri. Au lendemain de l’élimination de la « Vieille Dame » face à Lyon en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et sur fond de dissensions au sein du vestiaire, l’ancien entraîneur de Naples a quitté ses fonctions après seulement un an. Alors que les noms de Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi ou encore de Roberto Mancini ont rapidement été évoqués pour remplacer celui qui a également dirigé Chelsea, les dirigeants de la Juventus auraient un tout autre plan en tête.

Pirlo nommé avant la fin du week-end ?

En effet, selon une information de Sky Sports Italia et de Goal.com, le nom d’Andrea Pirlo pour prendre le poste d’entraîneur de la Juventus aurait déjà été validé par les dirigeants du club. Selon La Gazzetta dello Sport, la nomination de l’ancien milieu de terrain du club turinois ne serait qu’une question d’heures avec une confirmation attendue avant même la fin de journée ce samedi. Ce serait une première expérience d’entraîneur au plus haut niveau pour Andrea Pirlo, une nomination qui rappellerait celle de Zinédine Zidane au Real Madrid après le départ de Carlo Ancelotti.