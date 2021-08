Juventus, on prend les mêmes et on fait mieux ?

La plaisanterie a assez duré. La hype de l'Inter Milan, championne d'Italie après neuf années dominées par la Juventus et les célébrations du titre européen de la Squadra Azzura sont désormais terminées. La Vieille Dame entend revenir sur le devant de la scène, réapparaitre seule, dans le faisceau lumineux de la gloire en Serie A. L'affront de la saison passée a été lavé péniblement même si les Bianconeri ont eu le mérite de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, au soir de la dernière journée du championnat. Après deux ans à balbutier avec Maurizio Sarri et surtout avec le novice Andrea Pirlo, la formation piémontaise est prête à croiser le fer pour récupérer sa couronne.

Et qui de mieux que l'homme qui vous a fait gagner cinq Scudetti et participer à deux finales de la Ligue des Champions pour réussir : Massimiliano Allegri. L'Italien, qui n'a pas exercé depuis son départ de Turin en juin 2019, a retrouvé ses habitudes au sein d'un club où plusieurs dirigeants sont arrivés sous peu (Federico Cherubini, Maurizio Arrivabene). Cet été, Kaio Jorge (Santos) et Manuel Locatelli (Sassuolo) se sont engagés avec la Vieille Dame synonyme d'un effectif qui a peu bougé. Si le premier doit encore s'aguerrir du fait de son jeune âge (19 ans), le deuxième est fin prêt à la compétition. Les observateurs de la Juve se satisferont de la nouvelle au regard de la qualité du milieu de terrain de l'an dernier...

Des joueurs à retrouver



Il n'empêche que même avec le retour de Massimiliano Allegri, la Juventus va devoir se battre pour aller chercher ce nouveau titre. Lors de sa présentation, l'Italien ne s'est pas fait prier pour décharger la pression de son équipe sur l'Inter Milan : « Le tenant du titre est toujours le favori, donc l'Inter est favorite. » Mais si l'effectif n'a pas énormément bougé cet été en dehors des départs notables de Cristian Romero et Merih Demiral, Allegri va devoir réapprendre à gérer ses hommes. Leonardo Bonucci en premier. Dans sa conférence de presse, l'Italien a eu des mots durs au sujet de son joueur, parti à l'AC Milan en 2017 : « Le capitaine et le vice-capitaine sont décidés en fonction de leur ancienneté dans l'équipe. Chiellini est donc le plus expérimenté, suivi de Dybala. Bonucci est parti pour une saison, il a pris cette décision, donc s'il veut le brassard de capitaine, il doit l'acheter et jouer avec dans la rue. Leo est conscient de cela ».

Sa relation avec Cristiano Ronaldo dont les velléités de départ étaient bien réelles, sera également à scruter. Si Paulo Dybala est débarrassé une bonne fois pour toutes des blessures, que Federico Chiesa confirme son excellente saison avec les Bianconeri et avec la sélection et que les autres cadres habituels sont au rendez-vous, alors la Juve pourrait à nouveau faire trembler les murs cette saison...