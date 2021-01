A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs et établir des marques qu’aucun autre footballeur n’est parvenu à réaliser avant lui. Dimanche soir, lors de la victoire contre Sassuolo (3-1), le Portugais a parachevé la victoire de la Vieille Dame en scorant dans les arrêts de jeu et la réalisation qu’il a mise était sa 15e de la saison déjà. 15 buts au cours d'un seul exercice, c’est la 15e fois consécutive qu’il signe cette performance.



Le quintuple Ballon d’Or est le seul à avoir connu cette efficacité et cette régularité dans les cinq grands championnats depuis la campagne 2006/2007. 12 fois sur 14, il a même dépassé le cap des 20 buts. Un seuil qu’il devrait encore franchir cette année vu qu’il reste encore toute une phase retour à disputer.

Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire



Avec sa réalisation du soir, Ronaldo est aussi parvenu à égaler Josef Biscan, la légende tchèque qui figurait comme le meilleur buteur de l’histoire du football avec 759 pions à son actif. CR7 est à sa hauteur donc et ne devrait pas tarder à le dépasser, après avoir déjà doublé l'illustre Pelé.



Enfin, notons que l’ancien attaquant du Real a conforté sa position en tant que meilleur réalisateur du championnat italien. Il compte trois longueurs d'avance sur l'Intériste Romelu Lukaku. Il est bien parti pour obtenir cette distinction pour la première fois en Serie A, et aussi la cinquième dans le Top 5 des championnats.

Une Juve et un CR7 à réaction contre Sassuolo :