Juventus : Morata vers la sortie ?

La situation d'Alvaro Morata ne fait pas les affaires de la Juventus, ni de l'Atletico de Madrid. Arrivé à la Juve en prêt l'été dernier, pour dix millions d'euros, avec une option d'achat, Morata n'intéresserait plus le club turinois. Alors que le champion d'Italie en titre devait initialement lever l'option sur l'attaquant espagnol, la situation actuelle aurait complètement changé la donne.

Morata sur le départ pour préparer l'arrivée d'Agüero ?

En effet, comme le révèle le Corriere dello Sport, les Bianconeri feraient face à de gros problèmes de trésorerie et souhaiteraient récupérer 100 millions d'euros cet été, grâce au marché des transferts. Une situation qui empêcherait le club piémontais de signer Morata, qui a également un salaire très élevé. "Parfois, notre opinion dans le monde du football ne compte pas beaucoup, vous devez être à l'endroit où ils vous veulent et jouer", expliquait l'international espagnol à propos des rumeurs sur son départ.



Auteur de 16 buts et 12 passes décisives en 35 matchs cette saison, Morata serait pourtant poussé vers la sortie par la direction de la Juve, qui préférait suivre le dossier Sergio Agüero. L'Argentin arriverait gratuitement l'été prochain après avoir annoncé son départ de Manchester City.