Juventus : Morata n’ira nulle part

L'attaquant international espagnol Alvaro Morata est prêté à la Juve par l'Atletico Madrid et était proche de rejoindre le FC Barcelone en janvier. Son coach à la Juve l'en a dissuadé : "Max Allegri a été crucial. J'ai toujours senti son soutien", a déclaré Morata dans des propos relayés par Tribalfootball. "Il connaît mes qualités et mes défauts, il m'a dit qu'il me faisait confiance, maintenant je dois me battre et rendre sa confiance". J'ai parlé avec l'entraîneur pendant la fenêtre de transfert, nous avons parlé de ses idées et de la façon dont il voyait l'équipe. L'arrivée de Dusan m'a aidé, je resterais toujours ici si ça ne tenait qu'à moi."

Morata ne bougera pas

Alvaro Morata s'est aussi exprimé sur les récentes arrivées à la Juve suite au mercato d'hiver : "(Dusan) Vlahovic et (Denis) Zakaria ont apporté de l'enthousiasme, Dusan est très jeune mais a une belle carrière devant lui. Il s'est bien intégré, c'est un gars sympa en dehors du terrain. J'espère qu'il pourra marquer son premier but en Ligue des champions demain."