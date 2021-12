Depuis que Massimiliano Allegri a pris le poste de manager de la Juventus cet été, il tente de reconstruire l'équipe avec plusieurs joueurs susceptibles de partir. L'un d'entre eux pourrait être Weston McKennie, que plusieurs clubs souhaitent recruter lors de la prochaine période de transferts. La Juventus tente de faire rentrer de l'argent en vendant des joueurs actuels afin d'en faire venir de nouveaux et de commencer à reconstruire l'effectif. Selon la Gazzetta dello Sport, l'équipe de Serie A va mettre Arthur, Aaron Ramsey et McKennie sur le marché le mois prochain.

Plusieurs ventes prévues à la Juve

Weston McKennie a gagné la confiance d'Allegri et a fait 16 apparitions toutes compétitions confondues en marquant deux buts. Mais les responsables de la Juventus sont prêts à écouter les offres d'autres clubs lors de la prochaine fenêtre de transfert en raison de sa valeur marchande élevée. Ces dernières semaines, le milieu de terrain de l'équipe nationale américaine a fait l'objet de nombreux échanges avec Tottenham. D'autres clubs de Premier League et certains clubs de Bundesliga sont également intéressés par la signature du joueur de 23 ans. Un transfert en Angleterre ou en Allemagne est probable en raison de son style de jeu.