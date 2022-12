Juventus : Max Allegri veut "au minimum une quatrième place"

Les objectifs sont élevés. Après une victoire obtenue jeudi en match amical contre le HNK Rijeka – grâce à un unique but de Moise Keane –, Massimiliano Allegri a annoncé ses missions à la tête de la Juventus Turin d’ici la fin de la saison. En troisième position du classement, le club italien devra « redémarrer de la meilleure façon possible », annonce l’entraîneur dans des propos retranscrits par L’Equipe. Car malgré sa place sur la plus petite marche du podium, la Juventus se situe dix points derrière le Napoli, qui réalise une première partie de saison tonitruante.

« On va devoir être prêt mentalement et se remettre en mode Championnat. Du 4 janvier au 5 juin, il n'y aura aucune pause. L'objectif est de disputer 36 matches, avec la finale de la Ligue Europa et celle de la Coupe d'Italie », rappelle également Massimiliano Allegri avec ambition. Avant de reconnaître un mauvais départ. « On sait qu'on a mal démarré, qu'on a eu des difficultés et qu'on a été éliminés en Ligue des champions, mais à partir de maintenant, il faut tout voir comme une opportunité de remonter dans le classement. Nous visons au minimum une quatrième place en Serie A », termine le technicien italien.