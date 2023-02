Juventus : Massimiliano Allegri pas inquiet concernant la rechute de Paul Pogba

Cela devient malheureusement une habitude. Pour la 22e fois en 23 rencontres de Serie A, Paul Pogba sera forfait pour le match contre la Spezia ce dimanche. Pourtant, l'espoir était de mise après sa première convocation face à Monza la semaine dernière, mais ce dernier a rechuté cette semaine. Opéré du genou en septembre dernier, le milieu âgé de 29 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs turinoises. Revenu cet été à la Juve, l’ancien joueur de Manchester United vit un véritable calvaire cette saison.

Une situation qui n'inquiète pas son entraîneur Massimiliano Allegri. « Paul Pogba ? C’est un investissement très important et qui s’inscrit sur le long terme. Il a beaucoup de charisme et de caractère, il sera très important pour nous à son retour. Il s’entraîne avec enthousiasme, hier il s’est d’ailleurs entraîné avec le groupe. On l’attend avec confiance » a indiqué le technicien de la Vieille Dame.