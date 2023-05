Juventus : Massimiliano Allegri évoque les potentielles prolongations d’Adrien Rabiot et d’Angel Di Maria

3e de Serie A, la Juventus est à la lutte pour accrocher un billet pour la prochaine édition en Ligue des Champions. En parallèle, le club turinois va devoir prendre des décisions fortes concernant l’avenir d’Adrien Rabiot ou encore d’Angel Di Maria, en fin de contrat cet été. Interrogé sur le sort de ses deux joueurs, Massimiliano Allegri a conditionné leur sort à une qualification en C1 la saison prochaine.

« Je ne sais pas, ce qui se passera la saison prochaine, nous y penserons quand nous aurons terminé. On ne sait pas encore si on va faire la Ligue des champions ou pas, ce qui est le point crucial pour leur avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire et sur les 32 prochains jours. Après, nous évaluerons la situation du mieux que nous pourrons. »