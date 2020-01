Juventus : L'impact de Cristiano Ronaldo sur Dybala

Paulo Dybala est cerné. Entre Lionel Messi en sélection avec l'Argentine et Cristiano Ronaldo en club depuis un an et demi avec la Juventus Turin, « la Joya » est plutôt bien entouré mais a dû s'adapter. Buteur à 22 reprises en Serie A la saison avant l'arrivée du Portugais, l'ancien de Palerme a notamment dû apprendre à s'effacer pour composer avec le quintuple Ballon d'Or, avec qui il partage principalement l'attaque de la Vieille Dame. En novembre dernier, pour le quotidien espagnol El Pais, l'Argentin a été invité à se souvenir de l'arrivée du natif de Funchal. Avec cinq buts au compteur en championnat d'Italie l'an dernier, l'Argentin a alors laissé le rôle de buteur de l'équipe à « CR7 », toujours aussi impressionnant avec ses 21 réalisations sous ses nouvelles couleurs.

Dybala : « C'est un vrai avantage pour moi »

« Quand Cristiano est arrivé à la Juve, mes amis m'ont dit : "Tu avais déjà le meilleur en équipe nationale, et maintenant ils te mettent l'autre meilleur en club..." Mais je leur ai répondu : "Vous avez tort, c'est un vrai avantage pour moi. Je peux apprendre d'eux chaque jour." Qui ne voudrait pas jouer avec les meilleurs ? On parle ici de deux phénomènes, de deux mecs qui sont un ou deux crans au-dessus de tout le monde. D'un point de vue football mais aussi mental, confiait alors Dybala. Ce n'est pas facile de durer comme ils le font, de marquer 40 buts chaque année. » Un an après, les deux hommes se connaissent mieux et sont encore plus complémentaires offensivement, avec parfois l'aide de Gonzalo Higuain pour former un trio de tous les dangers.

« La Joya » brille à nouveau

Une entente qui se voit aussi bien sur les terrains, avec un Dybala plus décisif (neuf buts en 23 matchs cette saison), mais aussi en dehors, comme quand Ronaldo s'est immiscé lors d'une interview sur Sky Sport pour lui faire un bisou, en octobre dernier. Le duo mis en place par Maurizio Sarri fonctionne de mieux en mieux et a déjà été impliqué sur presque une trentaine de buts cette saison. Ce dimanche, suite au match nul de l'Inter Milan contre l'Atalanta Bergame (1-1), la Juventus Turin aura une belle occasion de prendre seule la tête de la Serie A, histoire de bien débuter 2020. Au Stade Olympique de Rome, contre les Giallorossi (à 20h45, sur beIN SPORTS 1), le duo infernal sera donc attendu de pied ferme.