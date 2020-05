Juventus : L'éventuel retour de Pogba ne plairait pas à un ancien

Alors que son nom est fréquemment lié au Real Madrid, Paul Pogba pourrait aussi faire son retour à la Juventus. L'hypothèse d'un comeback du champion du monde français au sein du club qui l'a propulsé au plus haut niveau européen a pris du poids ces dernières semaines. Après une saison quasiment blanche, Pogba doit relancer sa carrière en club, et la presse italienne indique que la Juventus serait prêt à l'accueillir à bras ouverts dès l'été prochain.

Pogba, un dossier trop ambitieux pour la Juventus ?

Mais tous les observateurs ne sont pas forcément favorables à une opération de cette envergure. C'est notamment le cas de Nicola Amoruso, ancien joueur de la Juventus entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. L'ex-attaquant reconnait la qualité du Français - " ce serait un vrai plus car c'est un grand champion" - mais il estime également que son transfert pourrait créer des problèmes dans la vie sociale du groupe, précisant que la Juventus pourrait avoir des difficultés à conjuguer les salaires mirobolants de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba.



