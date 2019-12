Juventus : Le message d'adieu de Mandzukic

Après quatre saisons pleines à la Juventus Turin avec qui il a remporté quatre Scudetti, trois Coupes d'Italie et une Supercoupe d'Italie, Mario Mandzukic (33 ans) s'est engagé ce mardi avec le club qatari d'Al-Duhail. Une annonce inévitable au vu de la situation du joueur qui a n'a pas joué un seul match avec la Vieille Dame depuis le début de la saison. Et avant de prendre son envol pour le Qatar, le finaliste de la dernière Coupe du monde a tenu à remercier le club et les supporters turinois par un long message d'adieu sur ses réseaux sociaux. « Il est impossible de résumer quatre ans et demi en un seul message. J'espère que vous avez vu ma passion pour ce club et cette équipe à chaque match que j'ai joué avec la Juventus. Le plus grand merci aux fans merveilleux qui sont la raison pour laquelle le club est si grand. J'ai aimé le soutien que vous m'avez apporté dès le premier jour », a-t-il déclaré aux tifosi. L'attaquant a également eu des mots pour ses coéquipiers : « Je remercie tous les coéquipiers que j'ai eus au cours de ces années. J'ai vraiment apprécié chaque match avec vous et nous en avons gagné la plupart. Je n'oublierai pas toutes les victoires, les trophées et notre esprit d'équipe. »





Certains d'entre ont répondu à l'adieu du Croate sur Instagram. C'est le cas de Miralem Pjanic, Claudio Marchisio et Patrice Evra. S'il va manquer à ses coéquipiers, Mario Mandzukic va en retrouver un à Al-Duhail. Il s'agit de Mehdi Benatia, ancien joueur de la Juve avec qui il a évolué de 2016 à 2019.