Juventus : le cas Dybala bientôt réglé

Alors qu’on croyait le lien définitivement rompu, il semblerait que la Juventus de Turin et Paulo Dybala se sont de nouveau rapprochés. D’après le site Calciomercato, il est de nouveau question d’une prolongation de contrat pour « La Joya ». Ce dernier peut de nouveau espérer bénéficier d’un nouveau bail, et avec des conditions salariales conformes à ses demandes.

Dybala parti pour rester

Les premières discussions entre les deux parties datent de l’année dernière. Mais, elles n’ont pas été concluantes, et la crise sanitaire n’a rien fait pour arranger la situation. On pensait même Dybala parti pour quitter le Piémont. La tendance s’est donc inversée dernièrement et une issue favorable est fortement pressentie désormais. Cette saison, l’international albiceleste a marqué 2 buts en 11 matches avec la Vieille Dame. Son bail actuel avec les Bianconeri expire en 2022.