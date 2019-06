Juventus: L'arrivée de Sarri officialisée

Maurizio Sarri quitte Chelsea pour prendre les rênes de la Juventus. Les deux clubs ont officialisé la nouvelle ce dimanche.

Le technicien italien, qui était lié avec les Blues pendant encore deux ans, a résilié son contrat et quitte donc l'Angleterre après seulement une saison, où il aura conduit le club londonien jusqu'à la victoire en Ligue Europa, tout en terminant troisième de la Premier League.

L'ancien entraîneur d'Empoli et de Naples, entre autres, va retrouver la Serie A avec le club le plus titré du pays. Il s'est engagé jusqu'en 2022 et succède à Massimiliano Allegri.