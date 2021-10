Juventus : La crise est déjà là

Il a été la principale cible des critiques. "Allegri ne s’est pas rendu compte que le football avait changé", pouvait-on notamment lire jeudi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, au lendemain du revers à domicile de la Juventus face à Sassuolo (1-2), sur un but de l’ancien Marseillais Maxime Lopez dans le temps additionnel. Une troisième défaite qui fait tache, puisque la Vieille Dame se retrouve septième au classement et reléguée à 13 points des deux leaders, Naples et l’AC Milan.



Des équipes que les Turinois ont déjà rencontrées, s’inclinant 2-1 sur la pelouse des Napolitains le mois dernier, une semaine avant de faire match nul contre les Milanais (1-1). Et s’ils s’étaient bien repris depuis, et ont aussi gagné leurs trois matchs de Ligue des champions, leur calendrier était censé leur permettre de remonter au classement. Mais c’est pour l’instant tout le contraire qui se produit, avec un déplacement samedi (18h) sur la pelouse de l’Hellas Vérone qui vaut déjà cher, face à un adversaire 10e de Serie A qui peut doubler la Juve en cas de succès…

Moins bien que Pirlo et Sarri

Et on ne sait pas si Pavel Nedved en voulait plus à Allegri ou aux joueurs, ou au deux, après la défaite face à Sassuolo, mais l’ancien légendaire joueur devenu vice-président est apparu fou de rage en tribunes, lui qu’on a vu pointer du doigt le terrain en hurlant en direction de son président Andrea Agnelli. Ce qui est certain, c’est qu’Allegri n’est pas intouchable, malgré ses cinq titres de champion d’Italie lors de son premier passage sur le banc piémontais (2014-2019).

Il fait d’ailleurs pire que ses deux prédécesseurs. Avec seulement 15 points pris en 10 matchs, le technicien de 54 ans en compte 11 de moins que Maurizio Sarri, qui lui avait succédé en 2019-2020. Andrea Pirlo, qui n’aura lui aussi tenu qu’une saison, comptait pour sa part cinq points de plus qu’Allegri après 10 matchs. Autant dire qu’il a vite intérêt à améliorer ce bilan…