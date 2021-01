Juventus : La colère de Pirlo

La Juventus a manqué à sa tâche dimanche soir à l’occasion de son duel au sommet contre l’Inter (1-2). Les Bianconeri n’ont pas vraiment existé dans ce duel, concédant un revers tout à fait logique face aux protégés d’Antonio Conte. Cette sortie ratée a suscité la colère d’Andrea Pirlo, le coach de la Vieille Dame.

« On avait peur de l’Inter »



Après la rencontre, le jeune technicien s’en est pris à ses joueurs, en déclarant qu’ils « ne pouvaient pas pire jouer » qu’ils ne l’ont fait. « Le résultat en est la conséquence, a-t-il ajouté sur Sky Sports Italia. C'est une sale défaite inattendue. Nous avions préparé le match sur le placement de leurs milieux de terrain et ils nous ont punis là-dessus. C'est normal de subir quand on laisse l'adversaire centrer ». Outre le rendement proposé, c’est l’attitude affichée qui a déplu au coach bianconero : « Notre attitude n'était pas bonne. C'est compliqué sans colère ni détermination. Nous avons été trop passifs. On a été timorés et nous avions peur du jeu de l'Inter. »



Avec cette contre-performance, la Juventus se retrouve désormais à sept points du leader milanais au classement. Le Scudetto semble s’éloigner. Pirlo n’est cependant pas fataliste. Il veut croire en un sursaut rapide des siens. « Nos ambitions restent les mêmes. Ce faux pas arrive contre une grande équipe. C'est dommage car il y'avait une série positive à poursuivre », a-t-il conclu.

