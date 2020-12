Juventus : Khedira songe à la Premier League

Arrivé lors de la saison 2014-2015 à la Juventus Turin en provenance du Real Madrid, Sami Khedira n'a pas convaincu Andrea Pirlo de l'aligner sous le maillot de la Vieille Dame. Le champion du monde 2014 avait été gêné par une blessure durant la seconde partie de la saison dernière et traverse une période pour le moins complexe. En cet exercice 2020-2021, il n'a pas été inscrit sur la liste des joueurs pour disputer la Serie A et la Ligue des Champions. Alors forcément, à six mois de la fin de son contrat, il pense au futur.



La Premier League, un objectif pour Khedira

"Il y a toujours des hauts et des bas dans la carrière de chaque joueur. Je ne connais personne qui soit toujours sur une pente ascendante. Et vous ? (...) C’est inhabituel pour moi et je ne suis pas satisfait. Je suis un gars compétitif, je veux jouer. Mais en attendant, je me suis adapté à la situation et j'essaye d'en tirer le meilleur parti", a-t-il indiqué dans un entretien accordé à The Athletic. Celui qui a déjà évolué en Bundesliga (Stuttgart), en Liga (Real Madrid) et Serie A (Juventus Turin), aimerait découvrir la Premier League en Angleterre. "La Premier League manque toujours à ma collection, y jouer serait la cerise sur le gâteau. Il y a moins de pauses dans le jeu et beaucoup de contre-attaques, mais c'est ce que j'aime. J'ai fait beaucoup de séances supplémentaires avec des entraîneurs de fitness pour me préparer au rythme et à l'intensité de la Premier League. Mon instinct et ma passion me disent que je dois jouer au football, si possible en Premier League."