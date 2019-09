Juventus: Higuain "très heureux" de retrouver Ronaldo

Gonzalo Higuain est de retour à la Juventus cette saison, après des prêts sans saveur ni réussite à l'AC Milan et à Chelsea.

Très apprécié par Maurizio Sarri, le joueur animera l'attaque de la Vieille dame cette saison, aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo, qu'il a déjà eu l'occasion de côtoyer du côté du Real Madrid. "On a joué tellement d'années ensemble à Madrid. Ici j'ai retrouvé un attaquant plus complet, avec des ambitions nouvelles, et toujours la même volonté de tout gagner et battre des records. Je suis très content d'avoir retrouvé Cristiano Ronaldo", a déclaré l'Argentin à Sky Sports Italia.

Les deux joueurs devraient être alignés ce samedi lors de la 3e journée de Serie A face à la Fiorentina.