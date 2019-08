Juventus: Higuain et Matuidi titulaires, Rabiot et De Ligt sur le banc

La Serie A 2019-2020 débute ce samedi, à partir de 18 heures, avec le déplacement du champion en titre à Parme. Et pour cette première rencontre, la Juventus se présente dans un 4-3-3 avec Gonzalo Higuain positionné en pointe, soutenu par Cristiano Ronaldo et Douglas Costa. L'Argentin Paulo Dybala et le Croate Mario Mandzukic fontt donc les frais de cette option tactique. Dans l'entrejeu, Blaise Matuidi débute, au contraire d'Adrien Rabiot, envoyé sur le banc de touche.

Derrière, ce sont les inusables Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini qui composent la charnière, au détriment notamment du Néerlandais Matthijs de Ligt. Le onze de départ: Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.