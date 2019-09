Juventus: Higuain, Dybala et Rabiot contre Balotelli

Privée de Giorgio Chiellini, Douglas Costa et Cristiano Ronaldo, la Juventus doit négocier au mieux son déplacement à Brescia ce mardi soir (21 heures), en match décalé de la 5e levée de Serie A. Maurizio Sarri a tranché et choisi d'aligner Aaron Ramsey en soutien de la paire d'attaquants argentins Paulo Dybala et Gonzalo Higuain.

Dans l'entrejeu, Blaise Matuidi est préservé au profit d'Adrien Rabiot, et l'ancien Parisien aura sans doute l'occasion de se frotter au cours du match à Mario Balotelli, qui effectue ses grands débuts sous les couleurs du promu. Le onze de départ de la Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Rabiot - Ramsey - Dybala, Higuain.