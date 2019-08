Juventus: Grande première pour Ramsey

Blessé aux ischio-jambiers depuis le mois d’avril, Aaron Ramsey a effectué ses grands débuts sous le maillot de la Juventus Turin, qu’il a rejoint au début de l’été, lors de la victoire (1-0) de la Vieille Dame face à la modeste formation de Serie C Trieste, samedi soir. Entré en jeu à la 70e minute de jeu, le Gallois a assuré être désormais rétabli, à une semaine du début du calcio.

"Je me sens bien, j'ai fait une bonne rééducation, en travaillant dur. Il me manque encore quelques minutes dans les jambes, mais tout va bien maintenant et j'espère pouvoir apporter ma contribution à l'équipe. Je suis très heureux d'être ici et fier de porter ce maillot. Samedi prochain, le championnat commence et j'ai hâte de disputer ma première rencontre officielle. Nous avons fait une bonne préparation. Il y a un nouvel entraîneur qui a apporté ses idées et nous devons les assimiler, mais l'équipe est en forme et nous espérons vivre une belle saison", a ainsi confié le milieu de terrain de 28 ans pour le site officiel turinois.