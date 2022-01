Juventus : Fin de saison pour Chiesa

La Vieille Dame et Villarreal s'affrontent en huitième de finale de la Ligue des Champions et ce duel devrait être assez intéressant. Les deux équipes visent une place dans le top 4 de leur championnat respectif, ce qui devrait donner lieu à un match très disputé. Cependant, avant cette double confrontation, la Juventus a perdu l'un de ses joueurs clés, Federico Chiesa, qui sera absent pour le reste de la saison.



Chiesa s'est blessé au ligament croisé antérieur et devra être opéré, ce qui le privera du reste de la saison. Le joueur de 24 ans manquera également les barrages de qualification de l'Italie pour la Coupe du monde en mars. C'est un coup dur pour la Juventus, car Chiesa a fait 18 apparitions jusqu'à présent, avec quatre buts et quatre passes décisives, toutes compétitions confondues. Massimiliano Allegri devra maintenant trouver d'autres solutions avant le choc de C1 du mois prochain, qui pourrait s'avérer délicat.