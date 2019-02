Juventus: Dybala sur le banc, Bernardeschi titulaire

Ce dimanche, à partir de 18 heures, la Juventus Turin rend visite à Sassuolo en match décalé de la 23e journée de Serie A. Après le nul (0-0) du Napoli sur la pelouse de la Fiorentina samedi, les Bianconeri ont l'opportunité de creuser encore plus l'écart en tête du classement en cas de victoire. Et pour ce faire, Massimiliano Allegri ne comptera pas immédiatement sur Paulo Dybala, laissé sur le banc de touche alors que Douglas Costa est forfait. C'est Federico Bernadeschi qui épaulera Mario Mandzukic et Cristiano Ronaldo dans le secteur offensif.

Joao Cancelo est lui aussi remplaçant, au profit de Mattia De Sciglio, et la charnière revient une nouvelle fois à Daniel Rugani et José Martin Caceres, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini étant toujours absents, alors qu'Andrea Barzagli débutera sur le banc de touche. Le onze de départ: Szczesny - De Sciglio, Caceres, Rugani, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.