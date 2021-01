Juventus : Dybala se blesse à nouveau

La Juventus Turin prend les trois points mais a perdu Dybala sur blessure

Les buteurs > https://t.co/7AEVFM3PYN

Le classement > https://t.co/249xddLSvS #JuventusSassuolo pic.twitter.com/M3NqoyMj8P

— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 10, 2021

Les ligaments touchés ?

Paulo Dybala a rechuté dimanche soir, lors de la victoire de la Juventus contre Sassuolo (3-1). Il a été contraint de sortir à la 42e minute, quelques instants après un contact avec le milieu de Sassuolo Hamad Traore. "La Joya" s'est alors plaint d'une douleur au genou. Il a malgré tout essayé de continuer, mais la douleur était trop forte. Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, l'a ensuite remplacé par Dejan Kulusevski. Le sort s'acharne donc sur le jeune Argentin, qui enchaîne les absences avec la Vieille Dame. Pour rappel, le numéro dix a été atteint du coronavirus à quatre reprises, de mars à mai 2020. Il n'a néanmoins pas raté de match puisque la Serie A était interrompue à cause de la crise sanitaire. Après ça, Dybala s'est blessé à la cuisse fin juillet, avant de revenir trop tôt contre Lyon en Ligue des champions. Il devra alors patienter jusqu'au 20 octobre pour rejouer, et manquera seulement deux matchs en fin d'année, en raison d'une fatigue musculaire.En conférence de presse d'après match, Andrea Pirlo a évoqué la blessure de son joueur, qui serait touché à un ligament du genou. Pour l'instant, sa durée d'absence n'est pas déterminée. L'Argentin doit passer plusieurs tests ce lundi. Mais, généralement, une blessure aux ligaments n'est pas bon signe. Dybala sera probablement absent lors de la rencontre face au Genoa mercredi, et il risque aussi de louper un match plus important, celui face à l'Inter Milan, prévu le 17 janvier. De quoi inquiéter Pirlo. L'entraîneur compte déjà plusieurs absents dans ses rangs. Notamment Alex Sandro, Juan Cuadrado, et le jeune Matthijs De Ligt, atteints tous les trois de la Covid-19. Sans oublier Weston McKennie, sorti également sur blessure face à Sassuolo. La Juventus n'est "que" quatrième au classement avec 33 points au compteur et un match de retard, pour cette première saison sous les ordres de son ancien milieu de terrain.