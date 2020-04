Juventus : Dybala pas encore guéri

Plus d'un mois après un premier contrôle positif, Paulo Dybala aurait été une nouvelle fois testé positif au Covid-19, pour son 4ème test au total. Cette information dévoilée par l'émission espagnole El Chiringuito n'a pas été confirmée officiellement par la Juventus.La compagne de l'attaquant argentin, l'actrice et chanteuse Oriana Sabatini, aurait elle aussi fait l'objet d'un nouveau contrôle positif.

D'abord asymptomatique, le joueur avait ensuite confié avoir ressenti une forte fatigue et des problèmes respiratoires. "Je marche et j'essaye de m'entraîner, ce que je n’ai pas pu faire pendant cette période, car j'étais rapidement fatigué et je respirais mal, avait-il expliqué dans des propos retranscrits sur le site officiel de la Juventus. Ma copine va bien, elle aussi." Avant Paulo Dybala, Daniele Rugani et Blaise Matuidi avaient également contracté le coronavirus. La Juventus a indiqué que les deux joueurs étaient guéris.