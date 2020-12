Juventus : Dépité, Ronaldo réagit à la défaite contre la Fiorentina

pilule est difficile à avaler. Sur son compte Instagram, il a tenu à adresser un message aux supporters, étant marqué ce revers.

J'espère que nous reviendrons plus forts et plus unis que jamais. Hier, avec une mauvaise performance et un résultat loin d'être acceptable, nous avons clôturé nos matchs programmés pour 2020, une année spéciale à bien des égards. Des stades vides, des protocoles COVID, des matchs reportés, de longs arrêts et un calendrier très serré. Mais ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. Nous sommes la Juventus! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain! J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, fêter avec nos tifosi. Croyez en nous, faites confiance à notre équipe autant que nous vous faisons confiance", a-t-il notamment commenté.

Bonucci, impliqué sur les trois buts, s'excuse aussi



a pire Juventus de cette première partie de saison.

La Juventus Turin n'imaginait certainement pas subir une telle déconvenue. Pourtant, mardi soir, elle s'est nettement inclinée face à la Fiorentina de Franck Ribéry (0-3) dans un match qu'elle a été contrainte de disputer la grande partie du temps sans Juan Cuadrado, expulsé à la 18ème minute de jeu en raison d'un tacle mal maîtrisé sur Castrovilli. Désormais, la Juventus est quatrième, à sept points du leader, l'AC Milan. Pour Cristiano Ronaldo, la pire Juventus de cette première partie de saison. Ronaldo n'a pas été le seul à prendre la parole. Impliqué sur les trois buts encaissés, le capitaine de la Vieille Dame, Leonardo Bonucci, a présenté ses excuses. Championne d'Italie neuf fois consécutivement, la Juve peine à se lancer, pour la première expérience d'Andrea Pirlo sur un banc, et entamera 2021 avec la réception de l'Udinese, le 3 janvier, avant de se déplacer à San Siro pour y affronter l'AC Milan, trois jours plus tard.