Juventus de Turin : vers un nouveau retrait de points important pour le club du Piémont ?

Mauvaise nouvelle en vue pour la Juventus de Turin ? Le club du Piémont vient d'être éliminé de la Ligue Europa en demi-finale par le FC Séville mais il pourrait enregistrer une nouvelle encore plus mauvaise. Car la Juve, actuellement deuxième de Serie A, pourrait devoir dire adieu à une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Il se trouve que le procureur de la Fédération italienne de football a requis un nouveau retrait de points à l'encontre de la Juventus Turin, lors d'une audience où est réexaminée la pénalité suspendue en avril pour fraudes comptables présumées. Ainsi, la Juve, sanctionnée d'un retrait de 15 points il y a quelques mois, pourrait cette fois être sanctionnée d'un retrait de 11 points.

La Juve encore sanctionnée ?

Un tel retrait viendrait mettre fin aux espoirs de qualification en C1 via le championnat. Car la Juventus passerait de 69 points à 58 points et serait alors à huit points de l'Inter Milan, 4e et dernier qualifié pour la Ligue des Champions aujourd'hui. Avec seulement deux matchs restants à jouer, le club du Piémont ne pourrait plus rien faire au niveau Ligue des Champions. La décision concernant cette sanction est attendue dans la journée ou demain. Il se trouve que la cour d'appel de la Fédération avait infligé en janvier un retrait de 15 points à la Juve en raison de plus-values jugées artificielles lors de certaines ventes de joueurs. Sauf que cette Cour d'appel avait dû réévaluer sa sanction en avril suite à l'appel du Collège de garantie du Comité olympique italien (Coni), saisi par le club turinois. La Juventus pourrait encore saisir le Collège de garantie en cas de sanction et ce dossier se prolongerait au-delà de la saison 2022-2023, qui prendra fin le 4 juin prochain.