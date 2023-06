Juventus de Turin : une réunion décisive à venir pour l'avenir d'Allegri

Massimiliano Allegri sera-t-il toujours assis sur le banc de la Juventus de Turin la saison prochaine ? Personne n'a la réponse pour le moment et l'avenir du coach italien du côté de la Veille Dame est un vrai mystère. Tandis que la Juve a vécu une délicate saison, avec des sanctions administratives et notamment un retrait de 10 points qui vont empêcher le club turinois de participer à la prochaine Ligue des Champions, Allegri pourrait bien s'en aller au terme de cette saison. Le coach de 55 ans pourrait ainsi aller voir ailleurs et ses dirigeants pourraient peut-être également faire le choix de se passer de lui. Pour l'heure, rien n'est acté à son sujet mais cela ne devrait pas tarder car une réunion est prévue très prochainement.

L'avenir d'Allegri bientôt scellé ?

Après un premier passage entre 2014 et 2019, Allegri était revenu sur le banc de la Juve à l'été 2021. Et après deux saisons, il n'aura pas gagné le moindre trophée. Le média Tuttosport indique que le technicien de 55 ans va rencontrer sa direction après le dernier match de la saison, que la Juventus va disputer dimanche (21h) sur la pelouse d'Udinese et qui décidera en partie de la compétition européenne qu'ils disputeront la saison prochaine. Ainsi, la Juventus peut encore se qualifier pour la Ligue Europa ou pour la Ligue Europa Conference. Le classement final de la Juve pourrait décider du maintien ou non de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame et son avenir devrait être éclairci dans les prochains jours.