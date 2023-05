Juventus de Turin : une décision importante prise par le club en vue de l'Europe ?

Vers une décision de taille pour la Juventus de Turin en vue de l'Europe et de la saison prochaine ? Le club turinois, déjà sanctionné de 10 points pour fraudes comptables, aurait décidé de passer un accord avec la Fédération italienne concernant ses irrégularités comptables sur des salaires. Des irrégularités qui auraient eu lieu en 2020 et 2021, avec les dirigeants du club italien, et à leur tête Andrea Agnelli, aujourd'hui suspendu, qui avaient obtenu de leurs joueurs de différer le paiement d'une partie des salaires pour réduire les pertes. Sauf que la Juventus aurait décidé de passer un accord avec la Fédération italienne, comme le rapportent La Gazzetta dello Sport, Tuttosport et le Corriere dello Sport et cela dans le but d'être enfin tranquille.

La Juventus se prive d'Europe ?

Il se trouve que la Juventus aurait accepté de plaider coupable dans le but d'obtenir que la cour de justice de la FIGC anticipe à ce mardi matin (un rendez-vous a été fixé à 10 h 30) une audience prévue dans un premier temps le 15 juin. Cela pourrait permettre à la Juve d'obtenir des dirigeants fédéraux que la sanction se résume à une très forte amende et à un retrait d'un maximum de 2 ou 3 points à l'actuel classement en Serie A des Bianconeri, septièmes avec 59 points. La Juventus voudrait mettre un terme aux procédures qui la visent depuis plusieurs mois et obtenir un sésame européen pour la saison 2023-2024. Mais alors que la Juve pourrait obtenir ce sésame, cet accord pourrait permettre au club turinois de se parer d'une éventuelle sanction de l'UEFA pour "violation du fair-play financier". Si l'UEFA souhaite punir la Juve pour ses différentes irrégularités comptables en la privant de Coupe d'Europe, alors le club ne pourrait pas jouer la C4 la saison prochaine. Cependant, ils pourraient se concentrer sur une qualification pour la C1 en 2024-2025 et ainsi être certain de la jouer. Pas de C4 l'année prochaine en vue d'une C1 pour 2024/2025, voilà le plan qu'aurait en tête la Juventus.