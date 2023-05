Juventus de Turin : un nouveau retrait de points en vue pour le club et une mauvaise nouvelle pour la France ?

Décidément, la Juventus de Turin alterne le chaud et le froid concernant sa sanction liée à l'affaire des fraudes comptables autour de transferts de joueurs. Sanctionné d'un retrait de 15 points, le club du Piémont avait réussi à faire suspendre cette sanction le 20 avril dernier pour un vice de procédure. Remonté à la troisième place, la Juve pouvait avoir le sourire, étant également qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Sauf que la presse italienne indique qu'un retrait de points pourrait finalement bien avoir lieu, bien que ce retrait de points soit possiblement inférieur à 15 unités. Cela serait un coup dur pour la Juve mais également pour ... la France et le troisième de Ligue 1.

Mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

Le Corriere della Sera dévoile que le retrait de points devrait être réimposé. Mais la Juve ne devrait pas perdre quinze points puisque ça serait une pénalité de neuf points au lieu des 15 initialement imposés. La sanction souhaitée par le procureur de la Fédération italienne, Giuseppe Chiné. Le club turinois devrait être fixé à ce sujet le 24 ou 25 mai. Dans le cas où cette sanction serait officielle, alors la Juve descendrait à la 7e place de Serie A et serait à quatre points du Milan AC, 4e et dernier qualifié pour la prochaine C1 dans ce cas de figure.

Avec encore quatre matchs et une rencontre face au Milan AC lors de l'avant-dernière journée de la saison, la Juve pourrait faire une belle remontée. Mais avec 15 points de retrait, cela serait impossible. C'est pourquoi la Juve attend fébrilement le verdict, tout comme la France. Car si l'équipe italienne, toujours en course pour gagner la Ligue Europa avec une demi-finale à venir face à Séville, triomphe en C3 et termine dans le top 4 en championnat, alors le troisième de Ligue 1 serait directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Sauf qu'en cas de retrait de points, la tâche deviendrait très difficile et cela ne ferait pas les affaires de la France. Le verdict sera scruté de près dans le Piémont et donc dans l'hexagone.