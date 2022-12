Juventus de Turin : Pogba se montre ironique envers ses détracteurs après ses vacances au ski

Paul Pogba devrait bientôt revenir sur les pelouses et enfin pouvoir entamer sa saison 2022-2023. Après sa grave blessure subie au genou en août, la "Pioche", trop juste, avait dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar.

Depuis le début de la saison, le milieu de terrain de 29 ans travaille très dur pour revenir le plus vite possible sur les pelouses. Transféré à la Juventus de Turin l'été dernier après une fin d'aventure difficile à Manchester United, il espère pouvoir aider les Bianconeri à remonter au classement en deuxième partie de saison. Seulement, pour le moment, il profite de vacances au ski pour recharger les batteries et se vider la tête. Des vacances qui ne passent pas pour certains de ses détracteurs.

Le milieu de terrain champion du monde en 2018 a vu les critiques sur ses réseaux sociaux et a décidé de répondre à ses détracteurs en maniant l'art de l'ironie. "Moi en train de skier. Pour ceux qui se demandaient", a écrit Pogba en accompagnant cette légende d'une vidéo où on le voit en train de mimer un skieur. Le Français fait donc comprendre qu'il n'a absolument pas chaussé les skis pendant ses vacances et qu'il profite plutôt de marche ou de repos. Une première fois décalé, le retour de l'ancien mancunien est prévue en février.