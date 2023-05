Juventus de Turin : Pogba out jusqu'en fin de saison ? Le verdict de sa blessure très négatif

Pour Paul Pogba, le cauchemar continue. Le milieu de terrain de la Juventus de Turin s'est blessé en Serie A lors du match face à Cremonese et il attendait avec fébrilité le verdict concernant cette blessure. La Vieille Dame vient d'annoncer qu'il souffre d'une lésion de la cuisse gauche et cela devrait lui faire manquer la fin de saison. Bien que le club turinois ne précise pas la durée d'absence du Français dans son communiqué, indiquant juste que Pogba "a déjà commencé son programme de rééducation", les médias italiens indiquent que ce type de blessure éloigne un joueur pendant 20 jours des terrains. La Juventus va terminer son championnat 2022/2023 le 4 juin prochain face à l'Udinese et Pogba ne devrait donc plus revenir sur les pelouses de Serie A.

Le milieu de terrain vit un calvaire avec son corps depuis un an, lui qui a notamment été opéré du genou en début de saison et a manqué la Coupe du monde au Qatar. Le champion du monde 2018 était ensuite revenu sur les terrains depuis février et avait joué des bouts de matchs. Mais Massimiliano Allegri avait décidé de le titulariser face à Cremonese et cela avait même surpris le principal intéressé. Sauf que Pogba est sorti à la 23e minute du match, se tenant la cuisse et en pleurs. Le Français va donc encore manquer plusieurs semaines de compétition et il espère pouvoir tourner la page sur cette terrible saison au plus vite.