Juventus de Turin : Paul Pogba très proche d'un retour à la compétition

Le retour de Paul Pogba sur les terrains se précise ! Le joueur de la Juventus de Turin, pas encore aperçu avec le maillot du club piémontais en compétition officielle depuis sa signature l'été dernier, devrait très bientôt pouvoir revenir à la compétition. Durement touché au ménisque latéral du genou en juillet dernier, il avait ensuite été contraint à une opération qui l'a éloignée des terrains pendant de nombreux mois. Pogba avait notamment déclaré forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais ces dernières semaines, il a tout donné pour revenir enfin avec son équipe et il pourrait faire ses débuts cette saison d'ici la fin du mois de janvier.

Pogba proche d'un retour

D'après des informations de la Gazzetta dello Sport, la "Pioche", aujourd'hui âgée de 29 ans, pourrait revenir d'ici la fin du mois de janvier. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son entraîneur Massimiliano Allegri lors de sa conférence de presse hier. "Il a repris la course, le plus important c'est que son genou ne le dérange pas actuellement. S'il procède comme ça, peut-être que dans 15-20 jours il pourra être avec l'équipe, mais ça dépend de l'évolution et comment ça se passe quand il va commencer à accélérer le rythme. On y va pas à pas", a confié le coach de la Juventus. Le retour de Pogba pourrait donc se faire contre Monza et deux dates sont possibles : soit le 19 janvier en Coupe d’Italie, soit le 29 en Serie A.

Le joueur de l'équipe de France n'a qu'une hâte maintenant : lancer sa saison 2022-2023 et aider la Juventus de Turin à remonter au classement. Car pour l'heure, Pogba ronge son frein suite à cette lourde blessure, qu'il devra avoir à l'oeil afin d'éviter toute rechute lors de ses grands débuts pour sa deuxième aventure avec les Bianconeri.