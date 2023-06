Juventus de Turin : Massimiliano Allegri confirmé dans ses fonctions

Pour Massimiliano Allegri, l'histoire avec la Juventus de Turin va se poursuivre. Et cela ferme donc la porte aux pistes Zinédine Zidane et Igor Tudor. Il se trouve que les dirigeants de la Vieille Dame, dont la saison a été délicate suite à une affaire de fraude comptable révélée au grand jour et qui a entraîné un gros retrait de points pour la Juventus de Turin avec 10 points en moins, a confirmé son coach dans ses fonctions. Maurizio Scanavino, le directeur général de la Juventus, a annoncé ce mercredi dans une interview à Sky Sport Italia le maintien de Massimiliano Allegri au poste d’entraîneur cet été.

Allegri va rester à la Juve

C'est la fin d'un long suspense concernant Allegri, qui aurait pu abandonner cet été après une saison éreintante pour son équipe et lui-même. Mais le coach italien va poursuivre l'aventure à la tête du club piémontais et Scanavino a assuré que l'avenir du coach de 55 ans "n'a jamais été en discussion". "Ces derniers mois, nous avons traversé cette tempête ensemble. D’une certaine manière, notre relation s’est consolidée très rapidement. Nous avons eu quelques confrontations passionnées, mais toujours avec la volonté de faire le mieux possible pour l’équipe", a-t-il poursuivi, confirmant donc qu'Allegri va bien rester en vue de faire remonter la Juve vers les sommets en 2023-2024, qui disputera la Ligue Europa Conference.