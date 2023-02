Juventus de Turin : la Vieille Dame montre encore les dents dans le dossier Pogba

Paul Pogba n'est pas sur un départ de la Juventus Turin et la Vieille Dame tient bien à le faire savoir ! Tandis que des rumeurs évoquent une fin d'aventure précipitée de la "Pioche" dans le Piémont, son club a encore clarifié les choses dans ce dossier. Blessé depuis son retour à la Juventus, Pogba n'a pas encore joué le moindre match officiel cette saison avec la Vieille Dame et cela interroge. Le champion du monde 2018 espère pouvoir enfin refouler les pelouses au plus vite mais sa santé n'est pas des meilleures cette saison. Seulement, malgré le fait qu'il soit diminué, la Juventus ne veut pas le vendre et l'a bien fait savoir.

Pogba va rester à la Juventus

Francesco Calvo, directeur du football, a pris la parole sur DAZN pour mettre les choses au clair, confiant : "On a entendu les rumeurs aussi, mais je les démens catégoriquement. Paul était une signature très importante pour nous et c'est une signature à long terme. Il y a eu un ralentissement dans son retour sur le terrain, mais nous voyons qu'il s'entraîne tous les jours avec beaucoup d'engagement et d'enthousiasme, nous l'attendons donc sur le terrain confiant qu'il peut lui aussi apporter sa grande contribution." Voilà qui est dit et qui permet de comprendre que le champion du monde 2018 ne risque pas de s'en aller du Piémont de sitôt, lui dont le retour en Italie avait eu lieu l'été dernier en provenance de Manchester United.

